Különleges helyet foglal el Békéscsaba az egész zenekar szívében. A pályafutásunk kezdete óta egy olyan befogadó - és támogató közeg állt mellénk már az első szárnypróbálgatások során, amelyért éltünk végéig hálásak leszünk. Békéscsabán adtuk az első profi körülmények között megszervezett koncertünket a Supernem előtt, Békéscsaba városa folyamatos fellépési lehetőséget biztosított a kezdetek óta, sőt még a Szent István Teret is mi adhattuk át. De még akkor is mi voltunk felkérve koncertezni, amikor 10-12 éve a Magyar Dal Napja fővárosa volt a megyeszékhely és Presser Gábor előtt állhattunk a színpadra. Megannyi csodás emlék, sőt! Szarvas Péter, még a Körös Volán vezetőjeként nyújtott segítő kezet a legelső Suliturné koncertek idején és busszal utazhattunk a gyulai, békéscsabai, mezőberényi és szegedi koncertekre. Arról nem is beszélve, hogy a Beol és a Békés Megyei Hírlap már akkor foglalkozott velünk, amikor még nemhogy Londonban és New Yorkban, még Budapesten sem írtak rólunk. Engem úgy neveltek, hogy soha ne felejtsem el, kik álltak mellettem a kezdetek-kezdetén, így ez a pénteki koncert, amely nem csak azért lesz különleges, mert keretbe foglalja a 15 évet, hanem azért is, mert egy HÁLA és KÖSZÖNET koncert is lesz egyben, hiszen tudnia kell a csabai közönségnek, nagyon szeretjük Őket!