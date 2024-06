„Néhány napja Balatonszemesen koncerteztünk a zenekarommal. Kellemes környezetben és időjárás mellett egy nagyon szép estét tölthettünk együtt a szemesi közönséggel, koncertlátogatókkal. Érkezéskor a település főterén egy kis parányi zenepavilon várt a csapatomra, ahol a nagyszínpadi produkciónk igazán sehogy nem fért el. Tudtuk előre, de reménykedtünk….hátha mégis... Némi okfejtést követően megoldódott a nagy kihívás és bele is csaptunk a Best Of 27 év koncertünkbe. Szépen épült a hangulat a nézőtéri reakció… jöttek a szokásos közös éneklések, tapsok, sikítások, amit állítólag Siófokon is hallottak fél 9 után... A stábommal a koncertet követően arról beszéltünk, hogy az igazi kihívás nem a koncert lejátszása, előadása volt, hanem a nagyszínpadi produkció technikai betuszkolása egy kis zenepavilonba. Nos, de mivel állítólag mi egy ügyes csapat vagyunk, ezt is megoldottuk” – fogalmazott Balázs Pali.