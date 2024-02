- 1985 áprilisában, Telekgerendáson megalakul a helyi lelkes, ámbár rendkívül amatőr fiatalokból álló Refrakció együttes. Néhány tagja (köztük én is) mérhetetlen ambíciójának köszönhetően, tele aggodalommal bekopog a helyi művelődési ház igazgatójának, Zelenyánszki Andrásnak irodájába. Kellően remegő hangon felvázolja a világot megváltani készülő zenekar terveit, ambícióját. Próbaterem kellene, hangosítással…a szokásos nem e lehetne e talán e makogás….stb:). Az igazgató Úr teljesen természetes hangon azonnal igent mondott és támogatásáról biztosította az álmodozó falusi fiúkat. Hátul a színpad mögött a 2 öltözőből megkaptuk a jobb oldalit, hozzá a már addig félig - meddig elfáradt/leselejtezett erősítőt és egy méretes Vermona - Regent hangfalat. Nekünk ez a technika óriási segítség volt, hű társunk lett amíg a csapat meg nem szűnt…lelkesen húztuk, vontuk éveken át.

- Néhány napja egy felvidéki művelődési ház öltözőjében pillantottam meg az ikertestvérét. Először nem hittem a szememnek, hogy ez igaz, még lehet ilyennel találkozni? Igen…39 év után újra ott voltunk ketten az öltözőben. Azonnal ezer korábbi emlékem villant be, erőteljesen még el is érzékenyültem…Valószínű nem véletlen….mert nekünk akkor 1985 –ben ez a hangfal a „VILÁGOT„ jelentette….sőt lehet, ha nem kapjuk meg a támogatást az én életem is teljesen másképpen alakul - írta közösségi oldalán a népszerű énekes.