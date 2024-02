Nagyon jó passzban vagyok, hiszen március 22-én megérkezik az On top of the world klipje, amelyet Simon-Juhász Eszterrel és Sándorral készítettünk el, akik nagyon alázatos és profi munkát végeztek. Sokat még nem árulhatok el a klip kapcsán, de nagyon örülök, hogy sikerült benne összehozni benne a zenekarunk két legfontosabb küldetését, az angliai törekvéseinket és a Suliturné programunkat is. Számos komoly dologra kerül fény a közeljövőben, érdemes lesz követni a social media oldalainkat.