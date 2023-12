Mint a Ripost írta, felgyorsultak az események a Farm VIP negyedik évadában. Demcsák Zsuzsa sokkolta a játékosokat a bejelentésével, az adás végén három versenyzőnek azonnal távoznia kell a farmról, és csak öten folytathatják a küzdelmet a 14 millió forintos fődíjért. Az egyik távozó Sánta Laci.

„Én biztosan nyertem! Rengeteg dolgot tudnék mesélni arról, milyen volt számomra a Farm! Így ennyi idő elteltével is azt mondhatom, hogy visszamennék! Imádtam minden pillanatát! Persze rossz kiesni, rossz azt nézni, hogy néhány másodpercen múlt a továbbjutás… kapaszkodhatnék abba, hogy mi lett volna, ha Alfréd másképp dönt… De nem úgy lett. Nekem eddig tartott ez a játék. De bátran állítom, hogy nyertem! Megtapasztaltam, hogy kitartó tudok lenni, ha akarok (lásd, kukoricás játék, amikor azért lépcsőztünk Ferivel, nehogy kifogyjon a kukorica a tartályból), felül tudok emelkedni a testi fájdalmakon (lásd kockás játék, amikor egy kockát tartottunk a lábunkkal Ferivel közösen), gyors vagyok, hiszen egy körrel többet futottam az alma szedés alkalmával, mint bárki… És igen! Sánta létemre tovább tudtam állni fél lábon csukott szemmel, mint egy világhírű és világrekorder artista Rippel Feri! Óriási dolognak éltem meg! Most, hogy így belegondolok, nagyon inspirált engem az ő, vagyis Feri jelenléte! De büszke vagyok a többi csapattársamra is! Boldog vagyok, hogy a piros csapat tagja lehettem” – fogalmazott közösségi oldalán Sánta Laci.