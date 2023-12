„Kocsi Tamás, a gödöllői középiskola igazgatója a program befogadásával kapcsolatosan fontosnak tartotta elmondani, hogy amíg vannak celebek, akik, ha kell a pénz a drogra, gyorsan csinálnak egy rock a drog ellen koncertet, ezzel ellentétben a Dirty Slippers élmény alapú értékes prevenciós foglalkozást tartott a diákoknak. Saját megéléseikről beszéltek, mit tapasztaltak az éjszakában, hogyan kínálják a dílerek a drogot a szórakozóhelyeken, illetve hogyan csempészik bele a gyanútlan áldozatok italába. A megelőzés, a felelősség felismerése és az áldozattá válás elkerülése fontos szerepet kapott előadásukban” – áll a Gödöllői Hírek cikkében.

A zenekart képviselő You and Media Management eljuttatott egy rövid levelet is szerkesztőségünkbe, amelyet a hétvégén kaptak.

A diáklány leveléből kiderül, hogy egy házibuliban kínáltak neki drogot és a Suliturné program figyelmeztetése miatt visszautasította a szerhasználatot, valamint haza is ment az incidens után.

Megkeresésünkre a gyulai Lobó-Szalóky Lázár elmondta:

– Egyre több visszajelzés érkezik hozzánk, a diákok a bizalmukba fogadtak bennünket mindenhol. Számunkra nem ér véget a program azzal, hogy hazamegyünk az iskolai koncertek után, hanem a későbbiek folyamán és nyitottak vagyunk a fiatalok üzeneteire. Sokszor könnyebben megosztják a problémáikat velünk, mint a szüleikkel, tanáraikkal, hiszen a saját történeteinken keresztül bemutattuk nekik, hogy bárki kerülhet egy pillanat alatt veszélyes élethelyzetbe.