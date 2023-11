Lázár a zenekari elfoglaltságai mellett sikeres rádió műsort is vezet, a Vajdaságban és Magyarországon is fogható Panda Rádió Premierrel minden szerdán és pénteken este 6-7 között várja a hallgatókat. Olyan kiváló vendégek és produkciók fordultak meg nála, mint az EDDA, a Margaret Island vagy éppen a Madách Színház kiválóságai, de riportot készített már a brit sikercsapattal a The Lathums-szal is néhány hete.

Lázár az Abbey Road stúdióban. Fotó: Mike Banks

A Dirty Slippers zenekar szempontjából kiemelten sikeres idei évet Szombathelyen, az adventen zárják, szombaton 19 órától a Fő téren.

Lázár erről részleteket is elárult a megkeresésünkre:

– Nagyon örülök, hogy szépen tudjuk lezárni a 2023-as évünket, amely nagyon sikeres volt. Most szombat este Szombathely Fő terén játszhatunk – a zenekar története során első alkalommal – este hét órától. Várunk mindenkit egy különleges, adventi műsorral, amelyben régen nem hallott DS dalok is egy újragondolt változatban felcsendülnek majd és nem marad el egy-két meglepetés sem. Utána pedig decemberben még két Suliturné előadás is vár ránk: elsején Budapesten, nyolcadikán pedig Gödöllőn búcsúztatjuk az idei esztendőt. Ezt követően pedig készülünk az ünnepekre és egy rövid pihenő után, teljes erőbedobással készülünk 2024-re!