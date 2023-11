„Örülök és hálás vagyok, hogy szombaton részese lehettem, Pali Dupla Születésnapi koncertjének. Ez volt eddigi életem legnagyobb színpadi élménye, valószínű ezért is izgultam talán már néhány nappal előtte kicsit jobban a szokásosnál. Az első néhány hangot és nézőtéri tapsot követően, már csak a hangszeremnek, a daloknak és a szinpadnak adtam át magam. Mindig is álmodoztam róla, hogy egy ekkora közönség előtt zenélhetek, és rettentően boldog vagyok, hogy a korábbi álmom szombaton beteljesült. Köszönöm és köszönjük a rengeteg támogatást a sok hangos tapsot és a koncertet követő gratulációkat. 2024-ben is szeretném érezni ezeket a pillanatokat a Balázs Pali Live Band basszusgitárosaként” – írta Ujj Misa.