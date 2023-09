Énekes 1 órája

Podcast-sorozatot indított Hevesi Tamás: felesége volt az első vendége

A népszerű gyulai kötődésű énekes Hevesi Tamás is podcastet indított a közelmúltban, első vendége pedig felesége, dr. Hevesi Krisztina volt, akivel a sikeres házasságról is beszélgettek, és számos kulisszatitkot is fellebbentettek.

Papp Gábor

Szeretné átadni mindazt, amit az életében tapasztalt, átélt. Fotó: Dömötör Csaba/NS

A podcasttel kapcsolatban Hevesi Tamás úgy fogalmazott, egy ideje foglalkoztatja, hogy milyen módon tudná átadni azt a sok mindent amit átélt, tapasztalt, megtanult, vagy még meg szeretne ismerni az életben. – Kis gondolkodás után úgy döntöttem a podcast a legmegfelelőbb formája a közlésnek, így megszületett a Hevesi Tamás Podcast. Számtalan izgalmas és érdekes vendéggel, témákkal várom Önöket, benneteket két hetente a YouTube csatornámon! Örülök, hogy velem tartanak, tartotok ebben a kalandban is! – fogalmazott.

