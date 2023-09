A nézők megszokhatták már, hogy a tehetséges versenyzők között rendszerint feltűnnek érdekes, megosztó karakterek is, akik nem az énektudásukkal vagy tánckultúrájukkal, esetleg utánzási képességükkel hívják fel magukra a figyelmet, hanem meghökkentő megjelenésükkel és viselkedésükkel. A legutóbbi adásban is így volt, ahol többek mellett egy békéscsabai srác próbált showman-ként berobbanni a köztudatba.

Már a produkció előtti bemutató filmből is nyilvánvalóvá vált, hogy inkább showmanként fog bemutatkozni, mint tehetséges énekesként – erre azért ráerősített egy flitteres kezeslábassal és a nyakába tekert, rózsaszín boával is. Szabolcsi Dávid, azaz Fluky Dave a dalválasztást sem bízta a véletlenre, Kis Grófo: Mert a nézését, meg a járását című slágerével készült.

A színpadon aztán egy rögtönzött társkeresés zajlott le, ugyanis Dave szemet vetett a zsűri két női tagjára, Babettre és Gabira. Össze is szerkesztette magát néhány közös képre a hölgyekkel, a műalkotásokból készült naptárat pedig a produkció előtt adta át a delikvenseknek.

Dávid elmondása szerint csajozási szándékkal jelentkezett a műsorba és azért, mert szeretné, ha minél többen megismernék és követnék a közösségi és videomegosztó platformokon.

Természetesen TikTokon is, ahová barátaival rendszeresen tölt fel humoros tartalmakat. Legnagyobb példaképének Győzikét tartja, és azt is elárulta, hasonló karriert szeretne ő is befutni, mint a Romantic egykori tagja.

Dávid, ahogy fogalmazott, a hétköznapokban normális, 24 éves fiatalként éli az életét, napjai munkával telnek. Emellett természetesen mindig kapható a bohóckodásra is.

Fluky Dave az idei Sztárban Sztár leszek!-ben nem jutott tovább, a zsűri még le is intette produkcióját. A mesterektől és a kommentelőktől is kapott hideget-meleget, ennek ellenére nem adja fel, jövőre újult erővel szeretne visszatérni a műsorba. Azt is elárulta, hogy egyéb ambíciói is vannak a tévés szereplésekkel kapcsolatban, így biztosan látjuk majd még a képernyőkön.