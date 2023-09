„Örömhírrel érkeztünk, hiszen a Wide Open című vadiúj dalunkat holnap este a legnagyobb angliai rockzenei rádió, a Planet Rock mutatja be! A rádiónak több, mint 1,2 millió rendszeres hallgatója van és olyan legendás rockzenészek vezetnek műsort Náluk, mint Alice Cooper. Elképesztően boldogok vagyunk, holnap hajnalban indulunk Angliába, ahol a koncertek mellett interjúkat is adunk és egy promóciós fotózáson is részt veszünk Londonban. Találkozzunk a koncerteken és a rádiók előtt” – írták vasárnap a Dirty Slippers közösségi oldalán.