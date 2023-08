Tóth Zolkó Ilusnak segített legutóbb, amikor megpillantottuk. Vele, tervezőjével, varrónőjével nem TIK-TOK videót készítettek, hanem...

– A mi Ilusunkkal olyan, de olyan kapcsolatban vagyunk, hogy a felkérésekre, a tévés műsorokba gyakran az ő ruháiban megyek. Szóval én meg itt vagyok mellette, hiszen kiállítása nyílik, most minden róla szól, az ő gyönyörű munkáiról – és Németh Ilona mezőkovácsházi divattervező kiállítására készülve adott a jó barátnak segítséget Zolkó, s közben magán is megmutatta azt a kollekciót, amit kedvenc varrónője készített.

Zolkóról korábban már írtunk, ő volt az, aki vicces kedvében nyert egy komoly összeget a Szerencsekerékben (bizonyára sokan emlékeznek még: Bíró Ica, a Metál Lady és egy másik játékos mellett brillírozott). Jó kedélyét, humorát, pozitív életszemléletét azóta se veszítette el, sőt! Egyre több ismert ember barátságát élvezi és rábeszéli őket közös énekelésre: mert Tóth Zolkó a TIK-TOK-on nagyon menő, ahogy azt már megállapítottuk. 145 ezer követőjéhez újabb 15 ezer csatlakozott, hiszen egy szórakoztató show-műsor 20 adásából kilencben folyamatosan jelen volt.

A fürdőfesztiválon zsűrizett, nyilatkozott /Fotó: Gigacz Balázs/

– A Szerencsekerék után eszébe jutottam másoknak. Meghívtak castingra, adásba kerültem, rengeteg ismert ember között szerepeltem, egy részüket már korábbról barátként üdvözöltem, hiszen a Gál Tündével közösen készített korábbi bohém, énekes videóinkban ők is szerepeltek. De voltak új arcok, akiktől tartottam, például Ábel Anitától, Hajdú Pétertől... nem volt jogos a félelmem. Adásról adásra kiderült mindenkiről, mennyire jó fejek, jóban lettünk. Videók is készültek – sorolta élete alakulását az elmúlt hónapokban Zolkó, akinek arra is maradt ideje, hogy ne csak követői táborát gyarapítsa, hanem szülőhelyének a rendezvényein vállaljon feladatokat. De miket is?

– Miközben Gál Tündével együtt egyre több fesztiválra kapunk meghívást (a többes szám nem véletlen, mint borsó, meg a héja, olyanok ők Tündével, aki szintén komoly követői bázissal büszkélkedik a közösségi média különböző platformjain jó humorának, bevállalósságának köszönhetően - a szerző). A SZIN-re elmegyünk, a folytatás pedig alakul – mondta és az országos nézettséget, érdeklődést keltő programok melletti, helyi, kovácsházi feladatairól is mesélt Zolkó.

– Együtt próbáltam a Duma Színház társulatával (mert van közöm hozzájuk is). Legutóbb zsűriztem a fürdőfesztivál szépségversenyén, az ünnepi hétvégén pedig a főzőverseny ételeit kóstolhattam meg szintén zsűriként Kovácsházán. Testhez álló feladat volt, hiszen szerepeltem már a Konyhafőnök egyik évadában. Vasárnap pedig arcot festettünk Tündével a végegyházi falunapon.

– És hova s hogyan tovább? – faggatni se kellett...

– Nem tudjuk – sóhajtott nagyot.

– Mi Tündével mindig azt csináljuk, amihez kedvünk van. Nem javakat, hanem kalandokat keresünk. Soha nem csinálunk olyat, amihez nincs kedvünk. Jó értelemben nem vagyunk normálisak. Csak pozitívak – nevette el magát a beszélgetés végén Zolkó, majd megigazította magán Ilus, vagyis Németh Ilona divattervező által készített szettjét, ami nagyon zolkós!