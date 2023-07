„Szarvason, a Vízi Színházban lett volna egy nemrég, a Leszállás Párizsban című darab, 160 km-et utaztam oda, de az előadás előtt 15 perccel le lett mondva. A színpad már fel volt díszletezve, mi ki voltunk sminkelve, de jött a vihar, a színpadot pedig szét kellett szedni. Ez július 11-én lesz pótolva, ami azért kellemetlen, mert nekem aznap forgatnom kell, így el kellett kéredzkedjek, hogy oda is elérjek” – nyilatkozta a Barátok közt Magdi anyusa.

Azt is elárulta, hogy Oszvald Marikával is van egy közös előadásuk, az Összezárva. Készül már az őszre is, a Pécsi Harmadik Színházban ősztől lesz az Anyák és lányok című előadás, ez egy négyfős vígjáték, családi darab Vincze János rendezésében.

,,Én most tele vagyok munkával, nem tudnák láblogató nyugdíjas lenni, képtelen lennék tanulás nélkül a házban akár egy lépést is megtenni... Arra kérem a Jóistent, hogy terheljen engem feladatokkal” – mondta az egykor a csabai Jókai teátrumban is színpadra lépő Fodor Zsóka.