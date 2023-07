„Mike Cintia, a Top Model of the World Hungary cím idei nyertese Bulgáriában tölti szabadságát” – írták a Magyarok Világszépe oldalán. Cintia a Magyarok Világszépe szépségverseny döntőjében, a Tisza-tavi strandfesztivál keretében közönségdíjat nyert el, valamint ő képviselheti Magyarországot a Top Model of the World világversenyen.

Podcast adásunkban bővebben is beszélt céljairól.

A tengerparton készült fotó Cintiáról Fotó: Facebook