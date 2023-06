„A bölcsek azt hangoztatják, hogy olyan vagy a pályán is mint a magánéletben. Számomra mindíg fontos a sportszerű játék a jó érzés bárhol, bármilyen csapatban játszom. Feltölt, ha ezeket a pozitív élményeket megkapom, gyakran továbbis tudom vinni a zenei pályámra őket... legyen az bármelyik kedves csapatom. Azt vallom, hogy a végeredmény általában másodlagos ezen az amatőr szinten, ahol magam is szerepelek” – írta közösségi oldalán Balázs Pali.

Az énekes leszögezte: ez a sport attól is szép, hogy egy félig kopott labda is képes összetartani egy baráti közösségeket.