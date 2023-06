Lázár azonnal elvállalta a felkérést, a műsora pedig rövid időn belül elnyerte a rádióhallgatók tetszését, így a vezetőség a szerdai kora esti idősávot is az énekesnek adta, így a 103.5 Mhz-en és a www.pandaradio.rs weboldalon már hetente kétszer jelentkezik a Premier.

A műsor nemrég ünnepelte fennállásának első évfordulóját, a frontember pedig e kapcsán megkeresésünkre elmondta:

– Nagyon boldog vagyok, hiszen szívügyemnek, fontos feladatomnak és missziónak is tekintem egyaránt a műsort. A rádió vezetősége legnagyobb örömömre szabad kezet adott, így mind a vendégek kiválasztásában és a zenei döntések kapcsán is bíznak bennem, ami rendkívül megtisztelő. Az első évben a hazai zenei szcéna legnagyobb nevei és kiválóságai, mint az EDDA, a Margaret Island, Balázs Pali barátom vagy éppen Kollányi Zsuzsi mellett tehetséges feltörekvő zenekaroknak is lehetőséget adunk, hogy egy órás portré riport keretein belül ismerhessék meg őket a rádió hallgatói, a minőségi gitárzene szolgálatában.

A Lobó-Szalóky Lázár által vezetett Dirty Slippers zenekar legutóbbi klipje, a nemzetközileg is bemutatott Honest kid már 130 ezer megtekintés fölött a Youtube-on, a zenekar pedig hamarosan visszatér Londonba, hogy az Abbey Road-on dolgozzon angol nyelvű nagylemezén.

Lobó-Szalóky Lázár hozzátette, a zenei újdonságok mellett a háttérben dolgozó szakemberek sikertörténeteiről is beszámol a Premier, így a Gyuláról származó Szabó Zé producer, valamint a Bagossy Brothers Company turné managere, Tóth Áron Gergely is szerepelt már a vendégek között. Havonta több alkalommal pedig a Sikeres Nők rovatban kerülnek bemutatásra olyan pályafutások, amelyek nem kizárólag a zeneiparban tevékenykedő nőket szólaltatják meg karrierjük kapcsán egy órán keresztül, a kedvenc dalaik bemutatása mellett.

A rádió vezetése a vendégek és a zenék kiválasztásában is szabad kezet adott a gyulai énekesnek

Az idei évben a Premier már külföldi újdonságokkal és a számos nemzetközi tehetség vadonatúj dalával is foglalkozik, olyan produkciókkal, mint például a brit Marseille és a The Sherlocks, akik már az Egyesült Királyságban népszerűek, de hazánkban még csak kevesen ismerik.

Hallgassa meg a Lobó-Szalóky Lázárral készített podcastbeszélgetésünket is!