– Farmerban, bőrdzsekiben, sportcipőben érkeztél. Szereted a laza viseletet?

– Minden attól függ, hogyan ébredek reggel. A hétköznapi viselet közel áll hozzám, de manapság egyre gyakrabban elegáns ruhákat és cipőket is felveszek. Mindig olyat, amiben jól érzem magam.

Cintia kedvencével, Kókusszal. Fotó: Szécsényi Gergő

– Kivéve, ha verseny, modellfotózás van, mert ott az előírásoknak meg kell felelni, a bikini, a nagyestélyi és a magassarkú cipő egyaránt előkerül. Egyik sem feszélyez?

– Sportcipőről váltottam magassarkúra, vagyis kézilabdáról a szépségversenyek világára. Ha nincs egy makacs térdsérülés, talán most a legtöbbet a sportról beszélgetnénk. Az alkalomhoz illő megjelenés fontos számomra, de nem viszem túlzásba. Ha otthon vagyok Orosházán, szeretek elvegyülni az emberek között, közülük való, és az övék vagyok. Ismeretlenek is megszólítanak az utcán, gratulálnak, és szívesen elbeszélgetek mindenkivel.

Az orosházi lány a Miss Hungary fotótáborában Fotó: Bemer Miklós

– A sportnak és a modellkedésnek van előzménye a családodban?

– Nagypapám, édesapám és a bátyám is birkózó volt. Ha nem is birkóztam, de jártam dzsúdóra. Persze, leginkább a kézilabda tette ki az időm nagy részét. Irányítóként eljutottam a korosztályos válogatottságig, olyanokkal játszottam együtt a Nemzeti Kézilabda Akadémiai együttesben, mint Fodor Csenge, Vámos Petra, akik a felnőttválogatottban is szerepelnek. Édesanyám ugyanakkor a nőiesebb vonulatot képviselte, így gyerekkoromtól táncoltam. Az egyik meccsünkön az ellenfél kapusával ütköztem, felrepedt a szemöldököm, ömlött a vér. Szüleim is ott voltak a lelátón, édesanyám úgy megijedt, hogy elájult. Szerencsére ő és én is rendbejöttem.

– Összességében mindkét szülői elvárásnak megfeleltél. Mostanra viszont csak az édesanyád vonala maradt?

– Nem teljes egészében, ugyanis a kondizás, az úszás a szépségszakmában is jelen van. Emellett, ha sikerül majd lediplomázni, szeretnék testnevelést is tanítani. Olyan szakot választottam, melynek az elvégzésével az általános iskola hatodik osztályáig ezt megtehetem. Az viszont tény, hogy a sportot a modellkedés, a fotózkodás, a szépségversenyeken indulás és a felkészülés jórészt felváltotta.

Miss Hungary versenyen Mike Cintia a dobogón végzett Fotó: Horváth Gábor

– Gondolom, az alakod is sokat változott.

– Kézilabdásként erős, brutálisan izmos voltam. Utána azonban tudatosabban kezdtem étkezni, mozogni, le is ment nyolc kiló, de ez szerencsére nem ment az izmok rovására.

– A kézilabdáról miért éppen a szépségiparra váltottál?

– Hiányzott a versenyzés, az ezzel járó pörgés. Aztán megláttam a Miss Bikini kiírását, jelentkeztem, de az eső miatt ez a verseny tavaly augusztusban elmaradt. A „csak azért is” érzés bennem volt, így nem sokkal később beneveztem a Miss Hungaryra. Mivel az egyik karomat szinte teljesen teletetováltattam – a kézilabdások között tetszett ez meg –, ki kellett derítenem, hogy indulhatok-e. Miután igent mondtak, megerősítettem a jelentkezésemet. Amikor elmentem a válogatóra, majdnem kifordultam. Olyan sok szép lányt láttam, hogy megijedtem, és nagyon izgultam. Végül az kerekedett felül bennem, hogy ha már itt vagyok, végigcsinálom.

Megkoronázták a bejrúti világversenyen

– Közben azért lezajlott a Miss Bikini döntője is, ahol a top 5-ben végeztél. Aztán jött a Miss Hungary döntője tavaly decemberben, ahova bejutottál.

– Az ottani dobogós helyezés meglepetésként ért, az pedig különösen jólesett, hogy megkaptam a közönségdíjat is. Ezek után pár napra rá én képviselhettem hazánkat Libanonban a bejrúti világversenyen, ahol szintén a legjobb ötbe kerültem, negyedik lettem. Ugyanakkor engem is megkoronáztak, és az ezzel járó szalagot is megkaptam. Jól éreztem magam, csak ne lett volna az a rengeteg saláta. Szinte csak azt ettünk.

– Kókusz hogy bírta a távollétedet?

– Ő az én házikedvencem, amennyit csak lehet, vele vagyok. Német kis spicc fajta. Már egyévesen is volt egy kutyám, a belga juhásszal együtt nőttem fel. Lovagolok, nagyon szeretem a lovakat is. Állatbarátként rendszeren jótékonykodom. Kókusznak biztosan hiányoztam, de itthon jó kezekben volt.

Libanonban sikeresen képviselte hazánkat

– Említettük, hogy az ország legszebb lábai a tied, de úgy hallottam, ha lenne legszebb női has verseny, azon is jó eséllyel indulhatnál. Igaz ez?

– A lapos, „kockahas” már kézilabdásként is megvolt, úgy látszik ez alkat kérdése. Ahogy mondtam, tudatosan élek, biztosan ez is hozzájárul a megtartásához.

– Nemrégiben részt vettél egy húsvéti projektben is. Mesélnél erről?

– Egy másik modellel, Makai Felíciával álltunk egyedi szettben is a kamera elé. Estélyi ruhában és bikiniben is fotózott bennünket Bemer Miklós, a szépségverseny egyik remek fotósa, majd a „kötelezőn” túl egy kis kreativitást is vitt a napba. Így született meg a húsvéti projekt, ahol tej- és étcsokinyusziként álltunk modellt. Én az utóbbi voltam, Gattyán Andrea mesterkozmetikus varázsolt gyönyörű sminket az arcomra. Hálás lehetek mindenkinek a sok szépért és jóért, meg is teszem ezt, amikor és amennyire csak tudom.