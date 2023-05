– Nagyon várom már a kiskörei döntőt, mely egy sztárfellépőkkel teletűzdelt fesztivál fénypontja lesz az ötvenéves Tisza-tó partján – hangsúlyozta az orosházi lány. – Addig még inkább odafigyelek az étkezésre, otthon és a konditeremben is edzem magam, emellett fejben, mentálisan is igyekszem rendben lenni. Szóval, testben és lélekben is a Magyarok Világszépe döntőjére készülök. Orosházán járva, az emberekkel találkozva, beszélgetve, továbbra is érzem, tapasztalom, hogy az orosháziak szurkolnak, szorítanak nekem, mögöttem állnak, ez plusz erőt, motivációt ad.

Cintiának kedvenc kutyája, Kókusz is erőt ad, szurkol majd a fináléban. Családjával együtt ugyanis Kókusz is figyeli majd gazdáját a gálán.

– Ő az én kis kabalám, a felkészülésben is segít, hiszen sokat sétálunk együtt, és ez mindig feldob – ecsetelte Cintia, aki elmondta, a döntőt megelőzi majd a helyszínen egy felkészülési tábor.

Cintia tartja a jó formáját, készül a döntőre.

A Magyarok Világszépe főszervezője, a Békésből származó Fásy Ádám már több mint három évtizede bonyolít le szépségversenyeket, és nem egynek adott otthont Békéscsaba is.

– Most Kisköre lesz a finálé helyszíne, ami viszont nem változik, gyönyörű lányok vonulnak fel a kifutón. Továbbra is tartom, hogy a magyar lányok a legszebbek a világon – hangsúlyozta a főszervező. – A királynő a korona mellé kap egy Fiat 500-as, vadonatúj gépkocsit is, valamint részt vehet a Miss Intercontinental világversenyen.

A gyönyörű lányok mellett a legnagyobb slágerekkel érkeznek hazánk sztárjai a kétnapos kiskörei, június 30 – július 1-jei strandfesztiválra. Június 30-án színpadra lép az Apostol együttes, Komonyi Zsuzsa, Nótár Mary, Oláh Gergő, Peter Srámek, Szabó Ádám, Takáts Tamás, Tolvai Reni, Varga Viktor, Vásáry André, és nem utolsósorban a verseny megálmodója, Fásy Ádám is zenekara kíséretében.

Másnap, július 1-jén tovább folytatódik a sztárparádé, a Zeneexpressz népszerű televíziós műsor felvételével. A házigazda, Fásy Ádám vezetésével olyan neves előadók adják egymásnak a mikrofont, mint Bebe, a Cozombolis Trió, Csepregi Éva, Erox, Herceg, Marcellina, Márió, Singh Viki, a Teswér, Weisz Viktor és Zalatnay Sarolta. A műsor zárásaként G.W.M, azt követően pedig Bruno X Spacc koncertjét tartják meg.