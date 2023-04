Cintiáról legutóbb akkor írtunk, amikor beszámoltunk róla, hogy a negyedik helyen végzett a Queen of International Models 2022 verseny összesítésében.

Most pedig a Zaol.hu-nak mesélt Makai Felícia arról, hogy a Miss Hungary szépségverseny egyik támogatójának kedvéért estélyi ruhákban és bikinikben pózoltak Mike Cintiával, akivel még bejrúti útjuk során kötöttek szorosabb barátságot.

A képen fehérben Felícia, feketében Cintia

Felícia hozzátette: a szépségmustra nemcsak munkalehetőségeket teremtett számára, hanem remek barátságokat is, így aztán szuper csapat jött össze a fotózásra is. Gattyán Andrea mesterkozmetikus varázsolt gyönyörű sminket az arcukra. Bemer Miklós, a szépségverseny egyik remek fotósa pedig a „kötelező munkán” túl egy kis kreativitást is vitt a napba. Így született meg a húsvéti projekt, avagy a „tej- és étcsoki nyuszik” álltak modellt.