„Pár tipp, ha április végén szeretnél menni nyaralni: a nap nagyon csalóka, nagyon gyorsan megpirulsz napközben, ha 21-22 fok van azt 28-30-nak is tudod érezni :)) Délután itt szél is van Cipruson este pedig kifejezetten hűvös az idő, úgyhogy pakolj be rendesen nyári és őszies cuccot is” – írta közösségi oldalán a ValóVilágban megismert, majd modellkariert építő Baukó Éva.