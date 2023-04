Mint megírtuk, nemrégiben rendkívül sűrű nyolc napot töltöttek Angliában a Dirty Slippers tagjai, hiszen a február végén megjelent, az Abbey Road stúdióban, George Shilling (Oasis, Mike Oldfield) producerrel elkészített Honest kid című daluk rövid időn belül elért sikerei miatt meghívást kaptak fellépni.

Most pedig arról számoltak be közösségi oldalukon, hogy hétfőn leforgatták az Honest kid videoklipjét a csodálatos Nádasdy-vár Sárvár dísztermében, amelyben hatalmas örömükre George Shilling producerünk csellón is közreműködött. A kisfilm pár héten belül debütál.