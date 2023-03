Mint a borsonline.hu írta: nagy nap lesz április 13-án Gregor Bernadett és Varga Viktor életében. Bár látszólag nagyon különböznek egymástól, a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház úgy gondolta, érdemes volna őket egy közös produkcióban látni. Éppen ezért mindkettejüket meghívták, és most egy közös estre készülnek Meztelen igazság címmel.

A Jászai Mari-díjas színésznő is gőzerővel készül az eseményre, az RTL Klubnak pedig Varga Viktor nyilatkozott, aki elmesélte, hogy elmondhatatlanul izgatott, hogy egy ilyen vonzó nővel szerepel majd együtt. Sőt, egy olyan kulisszatitkot is elárult, hogy meztelenül is látta már a színésznőt még a playboyos időszakából. Az apja szekrényének tetején találta az újságot, és azonnal kikerekedett a szeme a színésznő teste láttán:

– Ő egy legendás nő! Tehetséges, a nevére felkapják az emberek a fejüket. Emellett világ életében vonzó volt. Vannak is „élményeim” vele. Az elsőre tisztán emlékszem. Tini voltam, és apukám szekrényének titkos felső polcán leltem rá arra a címlapra, amin ő szerepelt... Ezt neki is elmondtam az első találkozásunkkor, és noha erősen fogalmaztam, láthatóan nem vette rossz néven – fogalmazott Varga Viktor.