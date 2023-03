– Az éneklés és az edzősködés szétválasztható, de természetesen mindig valamelyik rovására – mondta az interjúban Hevesi Tamás. – Ha csapatot kapok, akkor a zenei életem hátrányt szenved, ugyanis én huszonnégy órás edző vagyok, a pályán kívül is folyamatosan a futballon jár a fejem. Egy csapat olyan, mint egy ház, soha sincs készen, mindig van mit javítani, fejleszteni. Minden játékoshoz más a kulcs, azt meg kell találni, ha pedig a hétvégéken meccsek vannak, akkor nem hagyhatom ott őket azért, mert éppen koncertem van.

Hevesi Tamás bejárta a világ számos pontját. Mint fogalmazott, az éneklés volt az első, de mindenütt azonnal ment a pályákhoz, kereste a kapcsolatot a helyi futballal, elkezdte érdekelni a szakma, a játék ezernyi mélysége. Például izgatta, hogy miért brazilok a világ legjobb szélsőhátvédei. Brazíliában rengeteg meccsre járt a különböző osztályokban kimondottan erre kíváncsian, és meg is találta a választ.

Később a női futball csábította vissza a pálya szélére: dolgozott edzőként több helyen, az ő nevéhez fűzödik a női foci elindítása a Ferencvárosnál.

Hogy melyik a keményebb világ: a szórakoztatóipar vagy a futball? Erre a kérdésre a gyulai zenész így fogalmazott:

– Egyértelműen az utóbbi. Sötétebb, és sajnos tele van olyan szereplőkkel, akiket már régen el kellett volna távolítani a labdarúgás környékéről morális és szakmai okokból is.

A teljes interjút ITT olvashatja el.