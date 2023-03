– Miért különleges ez, a napokban videóklipként megjelenő dal?

– Nagyon nagy öröm számomra, hiszen annyi különlegessége van, hogy itt most közvetlenül a feleségemnek, Zsanettnak lett címezve az üzenet. Sok-sok szerelmes dalom megjelent már viszont konkrétan ilyen jellegű még soha. Illetve a témája is eltér a megszokott klasszikus szerelmi vallomásoktól,

hiszen a mi kis életünk lett röviden összefoglalva.

– Te szerezted a dalt?

– Nem, nem én írtam, viszont száz százalékban a múltunkat és a jelenünket dolgozza fel Csicsák Norbert és L. Van Balen zenei producereimnek köszönhetően. Amit ezúton is nagyon szépen köszönök nekik.

– A dalt hallgatva számomra úgy érződik, hogy még mindig nem érted el a célod, viszont már a helyes úton jársz. Jól érzem?

– Igen, jól érzed. A dal elején konkrétan el is éneklem Zsaninak, hogy a magány a társad sok-sok éjszakán, ami természetesen a sok-sok éjszakára utal amikor is reggelig vagyok fellépéseken, rendezvényeken. A dal azt is szépen ki fejezi, hogy mi a célom és álmom, illetve nagyon szépen összefoglalja a múltat, a jelent, a jövőt amit szeretnénk elérni. Szerintem érdemes belehallgatni.

– Ha jól tudom, ti szinte gyerekkorotok óta egy párt alkottok Zsanettal…

– Jól tudod! Én mindig úgy fogalmazom, hogy szinte együtt nőttünk fel, hisz én olyan 15 éves lehettem, Zsani pedig 14 amikor megismerkedtünk. Azóta jóban és rosszban együtt!

– Mi a hosszú házasság titka? Mi a titkotok?

– Az, hogy keveset vagyok otthon, csak viccelek. Komolyra fordítva a szót, nem tudom. Szerintem nincs titok, nincs egy kapcsolatra bevált módszer, megtanult viselkedés mód. Egyszerűen az idő és az egymás iránti szeretet és tisztelet döntheti el, hogy kinek meddig tart egy kapcsolat. Nos mi a szerencsések közé sorolhatjuk magunkat, és bízom benne és remélem, hogy így is marad!