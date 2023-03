Újabb tíz versenydallal folytatódott szombaton A Dal 2023 a Duna Televízióban. A harmadik válogatóból öt produkció jutott tovább, ezek az előadók, zenekarok már készülhetnek az elődöntőre. A From the sky-tól az Antarktika című számot hallhatta a közönség.

Mint az a zenekar hivatalos oldalán olvasható, 2020-ban hívta életre Tari Szabolcs a From The Sky-t. Hangzásvilága a korábbi zenekara-, nevezetesen a Miserium csapatában kialakított zenei utazásra épül szervesen. Stílusa leginkább a klasszikus hangvételéről lehet felismerhető, de ezúttal több olyan zsáner is teret kapott, melyek többsége nem dominált a múltban, ezek pedig a pop/rock, extreme metal, dark/gothic metal, symphonic metal és a melodic death metal.