A zenekar hazatérte után szerződést kapott egy brit management irodától, amely következtében február elejétől számos angol rádió kezdte el rotációban játszani a Dirty Slippers Honest Kid című újdonságát, amely egyébként a zenekar Rendetlen gyerek című legsikeresebb dalának angol változata.

A Honest kid rövidesen komoly sikereket is elért, hiszen Birmingham-ben még februárban a Hét Dalává választották az egyik rádióban, múlt héten pedig a manchesteri Reclaim Rádióban jutott fel a heti toplistára, az előkelő ötödik helyet megszerezve.

Közben több angol és francia zenei portál is beszámolt a zenekar új single-jéről, amelyekről a Dirty Slippers a Facebook és TikTok oldalain folyamatosan hírt ad a követőinek.

Egy korábbi miskolci koncertkép /Fotó: Csete Zsolt/

A folytatásra sem kell sokat várni, hiszen a Dirty Slippers tagjai március 10-én indulnak az Egyesült Királyságba, ahol Bristolban, Birmingham-ben és Londonban adnak rádió, valamint online magazinok számára interjúkat, ezt követően március 17-én pedig a többek között az Isle of Wight fesztiválon is bizonyító, jelenleg egy hónapos angol turnén lévő Marseille zenekar meghívására lépnek fel London mellett Guildfordban, a The Holroyd Arms klubban.

Március végén pedig elkészül a Honest kid videóklipje is.