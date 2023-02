Mint a ripost.hu beszámolt róla, ez az elváltozás azoknál az embereknél, főként férfiaknál alakul ki, akik az ujjaik finom motoros mozgásait rendszeresen használják. „Dupuytren-kontraktúra a neve a betegségemnek. Zenészként én is sokat használom ezeket a finom motoros mozgásokat, ezért is alakult ki nálam. A kisujjamat kellett megműteni, ami már 90 fokban behajlott, nagyon zavart a zenélésben és a gyűrűs ujjamat is akadályozta.

Alattomos betegség, mert napról napra romlik az állapot, és csak műtéttel lehet gyógyítani” – nyilatkozta a bulvárlapnak Hevesi Tamás.

Az sem kizárt, hogy újabb műtétre is szüksége lesz. A zenész az utókezelést is komolyan veszi. „Ha lekerül a kötés, csak akkor kezdődik az igazi munka számomra. Minimum heti négy alakalommal kell majd gyógytornára járnom, ami biztos nagyon körülményes lesz. Ugye az én esetemben nem a fogásomat kell majd erősíteni, hanem nyitni kell a tenyeret. Szép fokozatosan kell nyújtanom az inakat a kezemben. Ezt legtöbben elfelejtik, hogy a rehabot becsülettel végig kell a csinálni” – mondta a népszerű zenész.