Olyan személyiségek listáját állították össze, akik énmárkájukat üzleti sikerré, üzleti értékké kovácsolták. A TOP 20-as listán két gyulai fiatalember is szerepel.

A tizenkettedik helyen Kempf Zozo találhatjuk. Mint megírták, az egyik legsikeresebb sportfluenszer, a BMX-es Kempf a YouTube után több tévés realityben is szerepelt. Köztük az Exatlon Hungary vagy a Dancing With The Stars is segítette megismertetni a nevét. Egyebek mellett bringástáborokat szervez, és ismertségét hosszú távú szponzorszerződésekkel kamatoztatja.

A tizenhatodik helyre tette a Forbes Nagy Benedeket, aki Beniipowa néven gaming videóival több százezres csatornát épített a YouTube-on, majd polgári nevén kezdett vlogolni sportról és az utazásairól. Ma már csak az utóbbival foglalkozik – óceánjáró hajón vagy a Karib-tengeren mondjuk valóban fura lenne a videójátékokat nyüstölni.