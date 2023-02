Faragó András, s ahogy a művészvilág ismeri, Topy, vagyis a büszke édesapa, megosztotta közösségi oldalán, hogy Fanny egyenruhában is gyönyörű. A Kodolányi Egyetem média-kommunikáció szakán végzett hölgy azt csinálja, amit tanult és szeret: újságírással, film- és reklámfilm készítéssel, gyártásvezetéssel, szinkronizálással is foglalkozott, napjainkban pedig a Katonai Filmstúdió vezetőhelyettesévé nevezték ki. Nem áll tőle távol a mundér iránti vonzalom. Erről is mesélt a gerendási apuka, Faragó András, aki úgy véli, hajdan ő és társai, az Angyalbőrben című filmsorozattal csinálták meg a legnagyobb kampányt a katonaságnak.

Akkoriban mindenki ezt a sorozatot nézte, és szerintem sokakban meg is fogalmazódott, milyen jó élet a katonáké. Mi, színészek élveztük a szerepeinket. Családunkban ez a „reklámtevékenység” most folytatódik, a lányom, aki nagyon nyitott személyiség, élvezi a kihívásokat, szerepel a kampányfilmben. Fanny nagypapája, drága édesapám, mindig mondogatta az unokájának: vonulj be kislányom – sajnos ő már nem érhette meg ezt a pillanatot, de biztosan büszke lenne imádott unokájára

– tette hozzá a színész.

Faragó Fanny élvezi a kihívásokat, ő a toborzókampány egyik arca

Forrás: BMH

Faragó Fanny tehát magára öltötte az egyenruhát. A Magyar Honvédség által indított egyéves toborzókampány nyitórendezvényén hivatalosan is bemutatkozott a HM Zrínyi Nonprofit Kft. munkatársa, egyúttal a Magyar Honvédség frissen felszerelt önkéntes területvédelmi tartalékosa, valamint Pálinkás Szilveszter főhadnagy, az MH vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár katonája. A kampány „arcaiként” személyes beszámolóik, történeteik elmesélésével igyekeznek majd bepillantást engedni a katonaélet hétköznapjaiba.