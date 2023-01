A Tv2 Vigyázat, gyerekkel vagyok! adásaiba mindig ismert és népszerű személyiségeket, illetve gyermekeiket hívnak meg egy-egy humoros, gyakran az iróniát sem nélkülöző játékra. Az említett szerdai műsorban Dombóvári Vanda, Fejős Éva író és Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjének gyermekei „rántották le” a leplet szüleikről.

Az Ördög Nóra által vezetett műsor első részében mindig a szülőknek kell kitalálniuk, hogy egy-egy kérdésre, milyen választ adtak gyermekeik. Így megtudhattuk, hogy miért furcsa Dombovári Vanda, amikor focizik.

Bár a „Ronaldo cseleit próbálja utánozni”, a „sikítozik védés közben” és „foci közben is meg akarja ölelni a kisfiát” a válaszok egyaránt felmerültek, az anyuka és Gergő egymástól független azt a választ adták, hogy jobblábas, mégis bal lábbal rúg. Kiderült az is, hogy a műsorvezetőnő, ha Ronaldo cselét nem is, de Zidanét tudja utánozni, ahogy fény derült arra is, hogy 45 évesen, a koronavírus-járvány alatt kezdett el focizni kisfiával, ahogy nem kis derültséget keltve és Győrfi Pált is mosolyra késztetve fogalmazott: akkor amikor egy általa nagyon kedvelt „manus” arra kért mindenkit, hogy „Maradjanak otthon!”

Dombovári Vanda és fia, Gergő sokak rokonszenvét nyerte el.

A második kérdés során arról kérdezték Gergőt, hogy mi az a három dolog, ami legjobban jellemzi az édesanyját. A fiatalember az anya mindig boldog; a későn indul, mert rendezi a haját és esténként jól és viccesen táncol válaszokat adta, és ebből két dolgot anyukája is hasonlóan jelölt meg. A táncból ezután egy pici ízelítőt is kaphattunk a műsorban. Később azt is megtudhattuk, Gergő kedvenc csapata a Bayern München.

A főként a humorra épülő adás kissé komoly, üzenetértékű részében anya és fia egymásról is vallottak. Dombovári Vanda elmondta, hogy az anyává válás számára maga a csoda.

Mint elárulta, Gergőnek remek humorérzéke van, amivel mindent túl lehet élni, nagy szíve van, és mindig segít, amivel édesanyját is számos nehezebb helyzeten átsegítette már.

A kisfiú elmondta, édesanyja a legjobb anya a világon, segít a szegényeken, sokat és jókat főz neki, sokat játszik, kedves és jószívű. Arról is meséltek, hogy esténként mindent átbeszélnek, a jót és a rosszat egyaránt, Vanda pedig ilyenkor mindig elmondja kisfiának, hogy élete csodájának tartja.

A harmadik fordulóban egymástól elválasztva, egyszerre kellett megjelölniük egy-egy kérdésre a választ a szülőknek és a gyerekeknek. A nézők így képet kaphattak arról, hogy Gergőt a focizás mellett a tévézés is érdekli. Nagyon különleges dolog, hogy a fiatalembereknek kortársaival ellentétben még nincs mobiltelefonja, mert – ahogy elárulták – úgy érzi, hogy az elvenné az idejét a focizástól. Fellebbent a fátyol arról is, hogy Dombovári Vanda otthon rengeteget mos.