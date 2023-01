Szujó Zoltán egy gyerekkori képpel örvendeztette meg Instagram követőit. A képhez mindösszesen ennyit írt:

Kőkemény szülinapi zsúrban valamikor 1988-89 tájékán.

Szerkesztőségünk is szeret régi idők emlékeivel nosztalgikus hangulatot teremteni. Legutóbbi múltidéző összeállításunkban egy manapság már elképzelhetetlen bűnesetet is felidéztünk, de térségünk településeiről is rengeteg régi képet összegyűjtöttünk már.