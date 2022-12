A tavaly nyáron a londoni Abbey Road stúdióban dolgozó zenekar azonban idén karácsonykor sem felejti el a rajongóit, igazi meglepetéssel készültek, feldolgozták a Let it snow című világslágert, amelyet a tőlük megszokott dallamos, pop-rock köntösbe bújtattak.

A keverést ezúttal is egy külföldi szakember végezte, a londoni Tide Studio vezetője, Marvin, a videóklipet pedig ezúttal is Németh Dániel Kobe rendezte, aki a már említett Könnycseppek mellett a zenekar Mennyország kapujában dalának kisfilmjéért is felelős.

A Dirty Slippers Pro Arte-díjas énekes-gitárosa, Lobó-Szalóky Lázár erről mesélt:

– Annak ellenére, hogy milyen nehéz év van mindannyiunk mögött, azért történtek idén szép dolgok is az életünkben. Bebi (a zenekar dobosa) ötlete volt, hogy lepjük meg a közönséget egy karácsonyi feldolgozással, hiszen korábban ilyen még nem volt tőlünk hallható. A Let it snow-ra esett a választásunk, ami egy igazi klasszikus, de itthon még úgy gondolom nem lerágott csont. Szeretnénk ezzel a dallal meglepni a hallgatóságot, bízunk benne ugyanúgy fogják szeretni, mint ahogy mi és segít majd ünneplőbe öltöztetni a lelkeket és szíveket. Manapság erre szerintem óriási szükség van.