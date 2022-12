„Bármerre járok a színpadok mellett, mindig egy focipályába botlok” – írta közösségi oldalán Balázs Pali.

– Itt éppen vajdaságban, a Tresnyeváci szebb napokat megélt Arénára találtam rá. Mint látjátok, az idő vasfoga erre is dolgozik erőteljesen. Szomorú látvány volt az elmúlást érzékelni, ami egyben a nagy valóság is. Folyamatosan változik a világ és egyszer minden korábbi dicsőség a múlt homályába sétál, mint akár ez a pálya is. Talán ezért is érdemes megélni minden napunk, minden pillanatát... pozitív lélekkel... meglátni mindenben a jó dolgokat – fogalmazott Balázs Pali.