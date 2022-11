– Szeretnék egy bázist létrehozni a Duna-parti spirituális központomban, lényegében faanyagot veszek majd egy házikóhoz. Az én felemet erre áldozom – nyilatkozta Viktor a Borsnak arra a kérdésre, mi lesz a tízmillió forintos nyeremény sorsa. – Lili nem tudom, mit kezd az ő részével. Egy bizonyos összeget arra költünk majd, hogy utazzunk, újra világgá menjünk, mint legutóbb Peruba.

Varga Viktortól azt is megkérdezték, miképpen tudott a Párharcban a többi párral együtt élni.

– Én mindenkit szeretek. Nyilván ez egy kiélezett helyzet, ahol könnyebben robbannak a bombák. De tisztában kell lenni vele, hogy ez nem ugyanolyan, mint a kinti világban találkozni. Nagyon kedvelem Heatlie Dávidot és az ő kis angol humorát. Dórival is kibékültünk, belátta, hogy hülyeség volt hisztizni, s elismerte, hogy csak a figyelmemet akarta felkelteni a viselkedésével. De G.w.M.-ékkel is jóban lettünk, felmerült egy közös szám gondolata is – mondta Varga Viktor.

