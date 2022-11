– Annyira furcsa volt az egész, ott ültem a művelődési házban, attól a színpadtól pár méterre, amelyen életemben először felléptem. Rengeteg emlék jutott eszembe, mintha csak tegnap lett volna. Még napokkal később is gratuláltak Gyulán a barátok, ismerősök. Nagyon jó érzés volt mikor elmondták, hogy milyen büszkék. Azt hiszem, ez volt az a pont, amikor igazán elkezdtem felfogni az egészet. Megpróbálok méltó lenni a tarcsaiak kitüntetésére, és biztosan nem fogom elfelejteni, hogy honnan indultam, mennyi mindent köszönhetek a településnek.

– Néhány éve, viszonylag hosszú idő után játszottak újra Köröstarcsán. Milyen érzés volt „hazai pályán” fellépni?

– Pont ötvenéves voltam, amikor körülbelül 10 év után újra Köröstarcsán koncerteztünk. Hihetetlen érzés volt, ahogyan fogadtak bennünket, emlékfát ültettünk, focimeccset szerveztek, nagyon nagy szeretet vett körül minket.

– Milyen gyakran jár haza Köröstarcsára?

– A családom, a testvéreim ma is a településen élnek, és számos barátság is odaköt. Ha heti rendszerességgel nem is, de havonta egyszer-kétszer hazamegyünk, összejön a társaság sütünk-főzünk, bográcsozunk, és persze sztorizgatunk. Nagyon jó érzés, hogy amikor sétálunk Köröstarcsán sokan megállítanak, és elmondják, mennyit jelent számukra, hogy a településről indultam, hogy büszkék rám. Különleges dolog, amikor arról hallok, hogy milyen nagy dolognak tartják, hogy kitartással messzire jutottam. Remélem, hogy jó példa vagyok és egyben útmutatás is a helyi tehetségeknek.