Gabriela Spanic láthatóan nagyon jól érezte magát a Dancing with the Stars elődöntőjében. Legalábbis erre enged következtetni az alábbi videó is, melyen a telenovellák királynője értékelés közben Szente Vajk ölébe fekszik.

Vajk láthatóan zavarba jött a látványtól, meg is jegyezte:

"Kiég a szemem"

- kiáltott fel. Mit ne mondjunk, megértjük a zsűritag reakcióját, hiszen nehéz volt máshova nézni az este, mint Gaby mély dekoltázsára - írja a ripost.hu.