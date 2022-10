– A közönség eddig nem igazán ismerhette a táncos énemet, de most ezt is megmutathattam – értékelte előadását Molnár Sándor, aki a Justin Timberlake nevével fémjelzett ’N Sync együttes egyik legismertebb dalát, a Bye Bye Bye-t adta elő. Nagyon élvezte a színpadi létet, leküzdötte a tériszonyát, illetve minden olyat ki tudott most próbálni, amely számára a komfortzónán kívül van.

– Sokan küldtek üzenetet, hogy szavaztak rám, úgy érzem, hogy Békéscsaba teljesen velem van. Nagyon úgy tűnik, hogy kell majd számukra adnom egy ingyenes koncertet a városban – mondta Molnár Sándor, utalva arra, hogy a közönség juttatta tovább a következő fordulóba. Amikor is Oszvald Marikát kell megidéznie a színpadon. Hogy milyen dallal? Az legyen meglepetés.