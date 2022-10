Az Agapéban a vendégek beszéltek arról is, milyen jövőt képzelnek el utódaiknak. Mező Misi új műsorában, a Dunán szombat délutánonként látható Jézus és…-ben ősi hivatásokat mutat be. A forgatásokon szerzett élményei tovább erősítették azt a véleményét, hogy a boldog mindennapok elérése a legjobb, amit kívánhat fiának és lányainak. „Sok szülő ott követ el a hibát, hogy az ő be nem teljesült álmát szeretné a gyerekére erőltetni. Én azt szeretném, hogy bármi, amit dolgozik, az boldoggá tegye, hogy csinálja tiszta szívből azt, amivel foglalkozik”.

