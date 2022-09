Egy Jávor Pál-esten lépett fel a békéscsabai származású énekes, Varga Viktor, aki előadása legvadabb pillanatait osztotta meg követőivel.

Montenegróban nyaralt a Rádió1 népszerű műsorvezetője, az újkígyósi származású Rákóczi Feri. Az útra természetesen most is lakóbusszal indultak el, és csodálatos tájakon haladtak keresztül. Az utazásról több drónfelvétel is született az ország déli részén található Pavlova Strana Viewpoint környékén.

Nagyon izgalmas, eseménydús, sűrű hete volt a 2018-as Miss World Hungary vésztői szépségkirálynőjének, Szarvas Andreának. Mint az Instagram-posztjából kiderül, korábbi betegsége teljesen legyengítette és még nem volt ideje kipihenni magát. – Végre nem fáj semmim, de a közérzetem rossz, energiaszintem nulla – írta. Mondjuk, ez a levert állapot a mellékelt képen nem nagyon látszik, így nem csoda, hogy a vésztői lány sorra kapta a szívecskéket.

Paradicsomtermesztésbe kezdett Szujó Zoltán. A Gyomaendrődön nevelkedett népszerű sportriporter nem most találkozott először a burgonyafélék családjába tartozó növénnyel, hiszen – mint Instagram-posztjából kiderül – egyszerre több fajtát is sikerült nevelnie házi kiskertjében, a szüret eredményét pedig egy fényképen is megmutatta.

Kisebb szünet után új poszttal jelentkezett Mihalik Enikő. Most a New York-i tengerpartról, Rockaway Beach-ről írt egy hosszabb beszámolót, melyből kiderült, hogy az elmúlt időszakban hihetetlen napokat töltöttek együtt családként, és szörnyű napokat, amikor megtanulták, hogyan maradjanak egyek. Kapott jó és rossz híreket, vett egy autót, és megünnepelték kislányuk egyéves születésnapját is.

A nyári időszak végén a békéscsabai származású Baukó Éva még kihasználta az alkalmat és publikált pár fürdőruhás képet az Instagramon. – Amikor eljön az a perc, amikor tényleg eldöntöd, hogy te vagy a saját életed kovácsa, és mersz kilépni a komfortzónádból és változtatsz azon, amilyen élethelyzetben voltál, akkor szabad leszel – írta posztjában.

Rövidesen befejeződik a március ifjakról készülő Most vagy soha! című film forgatása. A békéscsabai származású Szente Vajk, a film producere és társforgatókönyvírója egy fényképet tett közzé a forgatásról, melyben munka közben látható. A film magyarországi mozipremierje 2024 tavaszán várható.

– Az imádkozás és a vallásos hit önmagában nem elég. Inspirációként továbbra is megmaradhat, de hétmilliárd emberi lénynek már nem elegendő. Bármilyen nagyszerű, egyik vallás sem tud univerzálissá válni. Ezért más módszert kell találnunk ezeknek az értékeknek a hirdetésére. Azt gondolom, hogy az egyetlen igazi megoldást az oktatás jelentheti – osztotta meg gondolatait a békési énekesnő, Zsombok Réka.