Újra visszatért régi önmagához a békéscsabai származású énekes, Varga Viktor. Minderre most éppen Horvátországban került sor, képsorozatának témája pedig „A hogyan éljünk kézikönyv” kitépett oldaláról származik.

A Forma1 magyarországi futamán alaposan kimerülhetett a Gyomaendrődön nevelkedett Szujó Zoltán. Mint az népszerű sportriporterünk posztjából sejthető, szavakat ugyan nem talált, de a feltöltődésre már tudott szakítani egy kis időt.

Baukó Éva Balatonaligán pihen egy kicsit, ahol egy vitorláson napozva kapta lencsevégre a kapitány, vagy az egyik matróz? Azt nem tudjuk meg, de azt igen, hogy fürdőruháját a posztjához hozzászólók közül nagyon sokan megdicsérték.

Úgy látszik, nem mindenhol csontszáraz a Velencei-tó, legalábbis ez derül ki az újkígyósi származású Rákóczi Feri posztjából. A Rádió1 népszerű műsorvezetője kedden, az esti órákban lőtte ezt a fotót, amin ugyan jól látszik az összefüggő vízfelület, ám annak mélységéről csak sejtésünk lehet.

Mint azt a hírekben olvasni lehetett, lecseréltek két zsűritagot is a TV2-n futó Dancing with the Starsban. A 2022-es évad zsűrijét Ördög Nóra, Bereczki Zoltán és Juronics Tamás Kossuth-díjas táncművész és koreográfus mellett, a békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnáziumban érettségiző Szente Vajk alkotja. A show majd az ősz folyamán kerül műsorra, de a felvételről a Jászai Mari-díjas színész, rendező, műsorvezető már eleresztett egy fotót.

– Tudoom, hogy nem vagyok túl aktív mostanában, de megvan ennek is az oka – írta Instagram-posztjában a 2018-as Miss World Hungary vésztői szépségkirálynője, Szarvas Andrea. Megnyugtatta rajongóit, hogy minden rendben és jól van. Mint írta, hamarosan visszatér és elhalmoz majd mindenkit sok-sok képpel. Addig is megmutatta a Görögországban, Mykonoson készült egyik kedvenc képét.

Láb és csizmabemutatót tartott a Szigeten a Békéscsabán nevelkedett fitnessnagykövet, Ferentzy-Kiss Virág és barátnője, Viczián Viktória. Habár a poszt csak szerdán, a Dua Lipa koncert előtt került ki, máris több ezer kedveléssel büszkélkedhet.