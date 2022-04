Versenyzői eligazításon vett részt a Gyomaendrődön nevelkedett Szujó Zoltán a Legendák Tornáján. Mint az népszerű sportriporterünk posztjában olvasható, pár magyar, Európa- és világbajnoki cím összegyűlt ezeknek az uraknak köszönhetően. A hangulat fantasztikus volt.

A Rádió1 újkígyósi származású műsorvezetője, Rákóczi Feri nemcsak hogy Velencén lakik, de ott is töltötte a húsvét előtti időszalot. Mármint az olaszországi Velencén, ahol feleségével hajókáztak is egyet. Persze bérelt lakóautójukkal nemcsak a kikötővárost, de más tájakat is felfedeztek a taljánok hazájában.

Újra jelentkezett az inkák hazájából a békéscsabai származású énekes, Varga Viktor. A hazánktól több mint 11 ezer kilométerre található perui táj szépségét hűen visszaadja az énekes fotósorozata.

Klippremier James Bond-stílusban. Új kislemezzel debütált a békési énekesnő, Zsombok Réka. Az Összeérünk című dal videóklipjét a Gödöllői Királyi Kastélyban forgatták.

Alaposan megosztotta követőit a békéscsabai származású szupermodell, Mihalik Enikő. Happy #420 everyone! - olvasható Enikő posztjában. De mi is az a 420-as nap? Erre a napra minden évben április 20-án kerül sor. A szóbeszéd szerint 1971-ben Kaliforniából indult a nap története, amikor a középiskolás diákok minden nap 16:20-kor találkoztak, hogy füvet szívjanak, és kannabisznövényeket keressenek az erdőben.