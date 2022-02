Selejtezővel indult a sportvetélkedő. A tét nem más volt, mint hogy bejutni abba a magyar csapatba, akik mexikóiak ellen küzdenek majd. A gyulai bmx világbajnok Zozo ez alkalommal Zalán ellen lépett pályára. A pirosak játékosa ismét csak átrepült a pályán, azonban így is a kihívó nyerte az első futamot. A második menetben azonban a bajnok nem hagyta magát és ez pontot is ért a számára. 1:1-es állásnál következett a döntő futam. A két fiú mindent beleadott, hogy ő képviselhesse hazáját a mexikóiak ellen. Zozo szokásához híven nagy előnyre tett szert a kék játékosával szemben. Ezt az ügyességi feladatnál is tartani tudta, 2:1-re nyerve ezzel Novák Zalán ellen.