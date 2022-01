A békéscsabai származású sztár a 2022-es évet sem tétlenkedéssel tölti, hiszen január 25-én, 18 órakor indítja útjára legújabb, a „25 éve Veletek” című magazinműsorát Youtube-csatornáján.

Balázs Pali hírportálunknak elmondta, hogy az év végéig minden második héten, kedden virtuális közönségtalálkozóra invitálja rajongóit, amiben a nézők is szerepet fognak kapni.

– A műsor több rovatból fog állni. Az egyikben a közönség fog szavazni, hogy mi legyen a hét slágere, illetve minden héten választok egyet a közönség kérdései közül, amire válaszolni fogok – részletezte a zenész.

Megtudtuk, a műsorban olyan, a kulisszák mögött történt sztorikról is hallhatunk, illetve láthatunk felvételeket, amiket korábban még sosem mutattak be, illetve egy-egy klipnek és dalnak a megszületésének hátterébe is bepillantást ad a rajongóknak Balázs Pali, de ezen felül a zenész mesél a jövőbeni terveiről, céljairól is.

A történetek nem kronológiai sorrendben fogják követni egymást, de hírportálunknak a sztár elárulta, a második adásban nagy szerepet fog kapni élete első koncertje, amit Békéscsabán adott a Winchester Pubban, 1997. február 7-én.

– Szándékosan nem időrendi sorrendben kezdtem el a sztorikat, mert ez egy érzelmi alapon működő műsor lesz, amiben azok a történetek fognak napvilágot látni, amik éppen aktuálisan előjönnek belőlem. Rengeteg emlék van a fejemben, amiről beszélni szeretnék ebben a 25 részes magazinműsorban. A második adás például majdnem napra pontosan az első önálló koncertem 25. évfordulójával egy időben érkezik meg a csatornára, így akkor nagy szerepet fog kapni ez a fellépés – árulta el.