Következett hát a döntő szett. Ahogy Zozotól már megszokhattuk, most is rendkívüli gyorsasággal teljesítette az akadálypályát, ezzel elsőként érkezett ismét a végső feladathoz, ahol sorra dobálta le a labdákat. Bár a gyulai bajnok megnyerte a futamot, a kihívóknak sikerült kiegyenlítenie, így 2:2-es állásnál következett a hirtelen halál játék. Itt a kékeknek sikerült egy kisebb előnyt kovácsolniuk, mely a végső feladatnál is jól jött. Ennek köszönhetően ők nyerték az élményjátékot és egy vad quadozással lettek gazdagabbak.