A gyulai bmx világbajnok továbbra is versenyben az Exatlonban. Legutóbb a villáért küzdött meg Bálinttal, amikor is a kihívók már 5:0-ra vezettek a második szettben. Az akadálypályán ezúttal a kék játékosa egy kisebb előnyre tett szert, melyet a pálya végégi tartani is tudott. Az ügyességi résznél azonban Zozonak sikerült az első kockát ledobnia a helyéről. Ez azonban nem volt elég, Bálint gyorsan visszajött a játékba és hamar leszedte mind a hármat a helyéről, ezzel újabb pontot szerezve a kihívóknak.