– Milyen érzésekkel tért vissza a versenybe? Milyen újra az egyik olyan műsorban szerepelnie, amely országosan is ismertté tette?

– Igazából nagyon pozitívan álltam az Exatlon Hungary All Starhoz, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy gondoltak rám is. Jó érzés volt visszatérni, és szeretnék minél tovább jutni a versenyben. Hatalmas kaland volt az évad, amiben szerepelhettem. Örülök, hogy akkor pozitívan „sült el” a történet, és még többen megismertek. Nagyon élveztem a mostani kihívást is, és remélem, hogy hasonlóan pozitív élménnyel zárom majd az All Star versenyt is.