Dibusz Dénes sérülés miatt kihagyja a portugálok elleni meccset (frissül)

Hírfolyamunk a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőről: itt megtalálhatók a meccs előtti legfontosabb hírek, érdekességek. A mérkőzés alakulásáról folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.

Dibusz Dénes nélkül a válogatott

Marco Rossi nincs könnyű helyzet, ugyanis a kulcsjátékosnak számító Schäfer András izomsérülés miatt már a dublini meccset sem tudta vállalni a válogatottban, majd az írek elleni meccsen Sallai Rolandot kiállították, így ő is kiesett a portugálok elleni találkozóra. A szélsőt Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia játékosa helyettesíti.

Az Origo úgy tudja, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitányának azonban újabb problémával is meg kellett küzdenie, ugyanis a 45-szörös válogatott Dibusz Dénes sérülést szenvedett az írek elleni meccsen. A részletekért kattintson IDE.

Dibusz Dénes kapus

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Hangulatvideóval jelentkezett a válogatott mérkőzése előtt Orbán Viktor

Hajrá magyarok! – írta közösségi oldalán a miniszterelnök a magyar válogatott ma esti meccse előtt. Orbán Viktor egy hangulatvideót posztolt, amelyben legendás gólokat és gólörömöket és védéseket vágtak össze.

Diogo Jota emléke előtt tiszteleg a a magyar tábor

Az első hazai mérkőzés előtt a legnagyobb magyar szurkolói tábor, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, amelyben leírta, hogy a nyáron elhunyt portugál testvérpárra, Diogo Jotára és André Silvára is szeretnének megemlékezni − tudta meg a Magyar Nemzet.

A Liverpool szurkolói az autóbaleset áldozatául esett Diogo Jotát, a Liverpool portugál válogatott játékosát ábrázoló transzparenst tartanak a magasba az angol labdarúgó Szuperkupáért játszott Crystal Palace - Liverpool döntő mérkőzésen

Fotó: Tolga Akmen / Forrás: MTI/EPA

A Carpathian Brigade azt írta, hogy

a mérkőzés 20-21 perce között szeretnénk tiszteletünk leróni a vendégek közelmúltban tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. A vastapshoz várjuk a teljes publikum csatlakozását.

A válogatott meccse azonban amiatt is különleges lesz, mert a szurkolói tábor egy hatalmas koreográfiával készül, erről a Magyar Nemzet cikkéből tudhat meg többet.

Szoboszlaiék történelmi sikert írhatnak

A magyarok még soha nem tudták legyőzni a portugálokat, sőt, Budapesten mind a négy alkalommal vendégsiker született és hazai gólnak is csak egyszer örülhettek a szurkolók. Ennek tükrében Szoboszlai Dominik azt mondta, hogy aláírná a döntetlent a portugálok elleni meccse – emlékeztet az Origo.