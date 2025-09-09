szeptember 9., kedd

Magyar−portugálra várva

2 órája

Dibusz Dénes sérülés miatt kihagyja a portugálok elleni meccset (frissül)

Kedden 20:45-től a magyar válogatott a Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a Puskás Arénában világbajnoki selejtezőn. Szoboszlai Dominikék az írek elleni dublini meccset tartották a legfontosabbnak, most viszont a legkeményebb kihívás következik: Cristiano Ronaldo vezette portugál csapat ellen, akiket még sosem tudtak legyőzni a mieink.

MW
Dibusz Dénes nem védhet Cristiano Ronaldóék ellen

Forrás: AFP

Fotó: Kurucz Árpád

Hírfolyamunk a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőről: itt megtalálhatók a meccs előtti legfontosabb hírek, érdekességek. A mérkőzés alakulásáról folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.

Dibusz Dénes nélkül a válogatott

Marco Rossi nincs könnyű helyzet, ugyanis a kulcsjátékosnak számító Schäfer András izomsérülés miatt már a dublini meccset sem tudta vállalni a válogatottban, majd az írek elleni meccsen Sallai Rolandot kiállították, így ő is kiesett a portugálok elleni találkozóra. A szélsőt Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia játékosa helyettesíti.

Az Origo úgy tudja, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitányának azonban újabb problémával is meg kellett küzdenie, ugyanis a 45-szörös válogatott Dibusz Dénes sérülést szenvedett az írek elleni meccsen. A részletekért kattintson IDE

DIBUSZ Dénes
Dibusz Dénes kapus 
Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Hangulatvideóval jelentkezett a válogatott mérkőzése előtt Orbán Viktor

Hajrá magyarok! – írta közösségi oldalán a miniszterelnök a magyar válogatott ma esti meccse előtt. Orbán Viktor egy hangulatvideót posztolt, amelyben legendás gólokat és gólörömöket és védéseket vágtak össze. 

Diogo Jota emléke előtt tiszteleg a a magyar tábor

Az első hazai mérkőzés előtt a legnagyobb magyar szurkolói tábor, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, amelyben leírta, hogy a nyáron elhunyt portugál testvérpárra, Diogo Jotára és André Silvára is szeretnének megemlékezni − tudta meg a Magyar Nemzet.

JOTA, Diogo
A Liverpool szurkolói az autóbaleset áldozatául esett Diogo Jotát, a Liverpool portugál válogatott játékosát ábrázoló transzparenst tartanak a magasba az angol labdarúgó Szuperkupáért játszott Crystal Palace - Liverpool döntő mérkőzésen
Fotó: Tolga Akmen / Forrás: MTI/EPA

A Carpathian Brigade azt írta, hogy 

a mérkőzés 20-21 perce között szeretnénk tiszteletünk leróni a vendégek közelmúltban tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. A vastapshoz várjuk a teljes publikum csatlakozását.

A válogatott meccse azonban amiatt is különleges lesz, mert a szurkolói tábor egy hatalmas koreográfiával készül, erről a Magyar Nemzet cikkéből tudhat meg többet

Szoboszlaiék történelmi sikert írhatnak

A magyarok még soha nem tudták legyőzni a portugálokat, sőt, Budapesten mind a négy alkalommal vendégsiker született és hazai gólnak is csak egyszer örülhettek a szurkolók. Ennek tükrében Szoboszlai Dominik azt mondta, hogy aláírná a döntetlent a portugálok elleni meccse – emlékeztet az Origo.

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik az Írország-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés után a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 6-án
Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Portugália ellen az az alapelvárás, hogy mindenki tegye ki a szívét, lelkét, úgy tudjunk lejönni a pályáról, hogy mindent megtettünk. Minőségben a portugál válogatott még előttünk áll, a küzdés, akarat dönt majd. Álom, hogy kijussunk a vb-re, de legalább legyen a playoffra lehetőség

– vélekedett a Liverpool sztárjátékos, aki kedden találkozhat majd példaképével, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldóval. 

Marco Rossi születésnapján jön a nagy meccs

Marco Rossi számára különleges lesz a Portugália elleni összecsapás, hiszen a magyar válogatott szövetségi kapitánya éppen szeptember 9-én ünnepli 61. születésnapját.

ROSSI, Marco
Marco Rossi szövetségi kapitány
Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Ilyen mezben lépnek pályára Szoboszlaiék a portugálok ellen

Szoboszlaiék ezúttal teljesen fehér szerelésben veszik fel a harcot Cristiano Ronaldóékkal.

A mérkőzés 20.45-kor kezdődik, az Origón folyamatosan frissülő szöveges élő tudósítás formájában követhetik az eseményeket.

 

