„Még ezt az 1–1-et sem érzem igazságosnak, mivel több és nagyobb helyzeteink voltak, mint a németeknek, úgyhogy már csak a pontot kell feltenni az i-re és nemcsak tizenegyesből, hanem akcióból is. Ennek ellenére pozitívan fogjuk fel a dolgokat, már az is jó, hogy eljutottunk odáig, hogy helyzeteket dolgozzunk ki” – mondta a 99. percben büntetőt értékesítő Szoboszlai, aki azt is elárulta, hogy egy kis kétség azért volt benne a tizenegyes előtt, mivel még sosem „bökte meg előtte a labdát”, utalva ezzel a Panenka-mozdulatra.

A gólszerző Szoboszlai Dominik a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott Magyarország–Németország-mérkőzésen a budapesti Puskás Arénában 2024. november 19-én

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Gera Dániel szerint jó volt a csapatösszhang, mindenki ott volt, ahol lennie kellett, így a pályán is azt érezte, hogy bármi benne lehet ebben a mérkőzésben. Megjegyezte, hogy a németek gólja előtt szerinte szabálytalanság történt a magyar kapu előterében, de így utólag már nem szeretne ezzel foglalkozni, mivel szerencsére később válaszolni tudtak erre a találatra.

Ez a döntetlen egy ilyen válogatott ellen szerintem jó eredmény

– mondta Gera a meccset követően a vegyes zónában, majd azt is elárulta, hogy rengeteget dolgozott azért, hogy lehetőséget kapjon a válogatottban. Minden egyes edzésen szerette volna megmutatni, mire képes, és minden alkalommal próbált élni a lehetőséggel, amit kapott. Kiemelte, nagyon jól érzi magát a csapatban, élvezi és meg is éli a válogatottság minden pillanatát, ezért feltöltődve megy vissza a klubjába, ahol folytatódik a kemény munka.

Kata Mihály is hasonló ambíciókkal lépett pályára, bizonyítani akart, mivel Marco Rossi szövetségi kapitány is elsősorban agresszivitást kért tőle, és legutóbb tavaly jutott szerephez a nemzeti együttesben.

A magyar válogatott legközelebb márciusban a B divízió egyik második helyezettje ellen lép pályára az osztályozón, melynek első felvonása a nemzeti együttes ezredik hivatalos mérkőzése lesz. Az a pénteki sorsoláson derül ki, hogy Ausztria, Görögország, Ukrajna vagy Törökország lesz a riválisa.

Rossi: megérdemelt ez a döntetlen

Marco Rossi szövetségi kapitány megérdemeltnek nevezte a magyar labdarúgó-válogatott által elért 1–1-es döntetlent a csoportelső németek ellen a Nemzetek Ligája utolsó fordulójában.

Követtünk el hibákat, százalékosan talán többet is, mint szoktunk, főleg passzokban és egyszerű szituációkban, ennek ellenére úgy gondolom, megérdemelt ez a döntetlen, mert sok helyzetet alakítottunk ki. Volt, amikor mélyen, volt, amikor középen védekeztünk, sok párharcot vállaltunk, talán kicsit meg is leptük a németeket a váltakozó taktikánkkal

– értékelte a találkozót az olasz szakvezető, aki szerint a rivális is sokat kísérletezgetett, de csupa Bundesliga-játékossal tette mindezt.