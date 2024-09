Botka Endre a 2024–25-ös idényben csupán másodszor, a nemzetközi porondon pedig először kezdett a Ferencvárosban az Anderlecht elleni Európa-liga-mérkőzésen. A hátvéd pályafutása egyik leggyengébb meccsét játszotta a Fradiban a 2-1-re elvesztett találkozón. A magyar játékos nincs könnyű helyzetben, hiszen érezhetően nem tartozik Pascal Jansen vezetőedző kedvencei közé – írta meg korábban a Magyar Nemzet.

Botkán nagy a nyomás

A fővárosi együttes csütörtökön az Európa-ligában lépett pályára Brüsszelben, ahol 2-1-re kikapott az Anderlechtől.

– Egy buta hiba miatt növelték előnyüket a hazaiak – mondta el Pascal Jansen, a Ferencváros holland vezetőedzője a találkozó után. Bár a Fradi edzője név szerint nem említette, de ki másra célzott, mint Botka Endrére, amikor az Anderlecht elleni Európa-liga-találkozó után nyilatkozva felelevenítette a második gólt. A 66. percben Botka túl könnyen megadta magát Edozie-nak, ám fölösleges volt akasztania az Anderlecht angol csatárát, mert mindez a tizenhatos csücskénél történt, nem volt gólhelyzet, ráadásul egylépésnyire voltak a társak, akik besegíthettek volna. Az sem volt éppenséggel okos megmozdulás, ahogy a 73. percben Botka durván odalépett Angulónak, örülhetett, hogy megúszta sárga lappal. Pascal Jansen három perc múlva le is cserélte a válogatott hátvédet. Botka már az előző idényben, Dejan Sztankovics irányítása alatt is úgy tűnt, hogy elveszítette a Makreckisszel szemben a jobbhátvéd posztért folyó versenyt, Pascal Jansen pedig egyértelműen a lett–tunéziai játékost favorizálja vele szemben – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. A hátvéd a 2024–25-ös idényben eddig az öt bajnoki mérkőzés közül kettőn még a meccskeretbe sem került be, egyedül a Nyíregyháza ellen volt kezdőt. A Bajnokok Ligája selejtezőjében a The New Saints ellen 14 percet, a Midtjylland ellen pedig egy félidőt játszott. Botkát érthetően frusztrálja a mellőzöttség, viszont Makreckis sérült, így elméletileg a rutinos jobbhátvéd előtt adott a lehetőség a Puskás Akadémia ellen. Amíg Botka vállára nehéz teher hárul, addig a Fradi húszéves támadója egykori csapata ellen bizonyíthat.