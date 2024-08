A csapatsportokról szólva kiemelte, a klasszikus csapatsportágak mindegyikében ott kéne lennünk az olimpián, de legalábbis a vízilabdán és a kézilabdán túl is fociban, a kosár- és röplabdában is folyamatosan nyitva kellene legyen az esély. „Ami a pólót illeti, nem hiányt érzünk, hanem csalódást” – tette hozzá, megjegyezve, hogy Magyarországon az emberek jó ítélőképességgel rendelkeznek a sportteljesítmények területén is. „De a magyar tud valami mást is. Azt, hogy a bajnok egy másik kategória. Az ezüstérmet meg a bronzot kis távolság választja el egymástól, de az ezüstöt az aranytól egy világ” – vélekedett.

Kiemelte, fantasztikus, hogy az utolsó klasszikus öttusa arany Magyarországra került egy hölgy révén.

Ha valaki tud mondani valamit a győzelemről, Gulyás Michelle tud!

– mondta Orbán Viktor. „És bár minden győzelem csodálatos, volt egy epikus győzelmünk is, Rasovszky Kristófé”. Orbán Viktor rámutatott: Rasovszky egy olyan sportágban győzött, ahol soha magyar férfi olimpiai aranyat nem nyert.

A magyarok hátrányból kezdenek, és onnan nyernek

Orbán Viktor a fertőzött Szajnában rendezett úszás kapcsán kitért arra is: nem szabad azt hinnünk, hogy a világban a nemzetek azonos elbánásban részesülnek.

A magyar győzelmek azért érnek különlegesen sokat, mert a magyarok általában hátrányos elbánásban részesülnek. Ritka az a pillanat, és ritka az a sportág, ahol olyan szinten tudjuk magunkat képviselni, hogy fair elbánásban legyen részünk, esetleg kedvező közegben lépjünk pályára. Mi általában hátrányból kezdünk, és onnan nyerünk

– mutatott rá.

A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy a 19 párizsi érem közül 16-nak a kivívásában vettek részt egyetemisták, „vagyis többet remélhetünk a versenysportban is az egyetemektől, mint azt talán korábban gondoltuk”. Kitért a vitorlázásra is, mint fogalmazott, „ha a vitorlázásból egymás után jönnek tehetségek, akkor annak az a megfejtése, hogy van valami, amit a magyarok látnak a sportágban, amit talán mások nem, és ami alkalmassá tesz bennünket, hogy a legjobbak közé kerüljünk, ha pedig ez így van, akkor segíteni kell az ilyen sportágakat”.